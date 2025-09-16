На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство Свердловской области ушло в отставку после назначения нового губернатора

Е1: кабмин Свердловской области ушел в отставку после назначения Паслера главой
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Правительство Свердловской области ушло в отставку после назначения губернатором Дениса Паслера. Об этом пишет местный портал Е1.

«Согласно Уставу Свердловской области, правительство формирует и возглавляет губернатор. После прихода нового главы региона предыдущий состав кабмина распускается», — сказано в материале.

С 16 сентября все министры региона и заместители губернатора работают в статусе исполняющих обязанности до того, как глава не назначит на должности новых или оставит прежних чиновников.

Накануне стало известно, что Паслер набрал на выборах главы региона 61,3% голосов. Второе место занял Александр Ивачёв (КПРФ) с 15,25% голосов избирателей, третье - Андрей КузнецовСправедливая Россия - Патриоты - За правду») с 12,66% голосов, четвертое — Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, пятое — Рант Краев (партия «Новые люди») с 2,72%.

26 марта текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ранее Паслер обратился к гражданам со словами «Бог даст деточку, даст и денежку».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами