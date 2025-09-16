Правительство Свердловской области ушло в отставку после назначения нового губернатора

Е1: кабмин Свердловской области ушел в отставку после назначения Паслера главой

Правительство Свердловской области ушло в отставку после назначения губернатором Дениса Паслера. Об этом пишет местный портал Е1.

«Согласно Уставу Свердловской области, правительство формирует и возглавляет губернатор. После прихода нового главы региона предыдущий состав кабмина распускается», — сказано в материале.

С 16 сентября все министры региона и заместители губернатора работают в статусе исполняющих обязанности до того, как глава не назначит на должности новых или оставит прежних чиновников.

Накануне стало известно, что Паслер набрал на выборах главы региона 61,3% голосов. Второе место занял Александр Ивачёв (КПРФ) с 15,25% голосов избирателей, третье - Андрей Кузнецов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») с 12,66% голосов, четвертое — Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, пятое — Рант Краев (партия «Новые люди») с 2,72%.

26 марта текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ранее Паслер обратился к гражданам со словами «Бог даст деточку, даст и денежку».