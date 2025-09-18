Министр обороны Польши посетил Украину

В Киев прибыл вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«Сегодня у него запланировано обсуждение с украинским коллегой военного сотрудничества, вопроса поддержки Украины и ситуации с безопасностью...», — говорится в сообщении.

В сентябре в Париже прошла встреча «коалиции желающих», на которой президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о намерении 26 стран предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта, но отказался перечислить эти страны. Он уточнил, что они будут включать присутствие международных сил на суше, на море и в воздухе.

При этом известно, что отправлять свой контингент на Украину отказались Польша, Италия, Хорватия и Болгария.

Президент России Владимир Путин предупредил, что если европейские страны направят своих военных на Украину, то они станут легитимной целью ударов российской армии

Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что войска «коалиции желающих» не будут «рисковать жизнью» на Украине.