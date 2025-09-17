Джонсон заверил, что войска «коалиции желающих» не будут «рисковать жизнью» на Украине

Военнослужащие стран так называемой коалиции желающих в случае отправки на Украину не будут принимать прямого участия в боевых действиях. Об этом экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью изданию Kyiv Independent.

По его словам, «коалиция желающих» не будет «воевать». Солдаты «не будут рисковать своей жизнью», заверил Джонсон.

«Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки», — сказал экс-премьер Британии.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», на которой президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о намерении 26 стран предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта, но отказался перечислить эти страны. Он уточнил, что они будут включать присутствие международных сил на суше, на море и в воздухе. Отправлять свои войска на Украину отказались Польша, Италия, Хорватия и Болгария.

Ранее Зеленский анонсировал гарантии безопасности для Украины.