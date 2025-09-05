На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хорватия отказалась отправлять войска на Украину

В минобороны Хорватии заявили о нежелании отправлять войска на Украину
Global Look Press

Хорватия не намерена отправлять свои войска на Украину даже в случае прекращения огня. Об этом заявил хорватский министр обороны Иван Анушич, пишет ТАСС.

Помимо Хорватии, от планов по отправке сил на Украину отказались Польша, Италия и Болгария.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам «коалиции желающих» в Париже заявлял, что 26 стран намерены предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта.

Он отметил, что некоторые страны предоставят гарантии, оставаясь за пределами Украины, например, помогая в подготовке и оснащении сил Киева. При этом французский лидер отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности на Украине предполагается присутствие тысяч солдат.

Саммит участников «коалиции желающих» прошел в Париже 4 сентября в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.

Переговоры о мире на Украине
