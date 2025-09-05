Макрон сообщил, сколько стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта. Его слова приводит газета The Guardian.

«В тот день, когда конфликт прекратится, будут предоставлены гарантии безопасности», — заявил французский лидер.

Они будут включать, по словам Макрона, присутствие международных сил на суше, на море и в воздухе.

Президент Франции отметил, что некоторые страны предоставят гарантии, оставаясь за пределами Украины, например, помогая в подготовке и оснащении сил Киева. При этом он не уточнил, сколько военнослужащих будет задействовано для выполнения обязательств.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

