Трамп признал «Антифа» террористической организацией

Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает движение «Антифа» террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. Об этом глава Белого дома рассказал в Truth Social.

«Я рад сообщить многочисленным патриотам США, что я объявляю «Антифа», больное, опасное, леворадикальное бедствие, крупной террористической организацией», — написал Трамп.

Президент США добавил, что настоятельно рекомендует провести тщательное расследование в отношении лиц, которые финансируют «Антифа» «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой».

4 сентября Госдепартамент США признал группировки Los Choneros и Los Lobos из Эквадора иностранными террористическими организациями.

Теперь любая материальная поддержка указанных группировок считается в США уголовным преступлением, их активы на территории страны подлежат блокировке, а американским гражданам и компаниям запрещено взаимодействовать с ними.

В Госдепе прокомментировали признание «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Россией.

