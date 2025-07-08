В Госдепе прокомментировали признание «Талибана» Россией

RTVI: в Госдепе США заявили, что не удивлены признанием Россией «Талибана»

В Госдепартаменте США не удивлены тем, что Россия признала правительство «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) и Исламский Эмират Афганистан. Об этом RTVI рассказали в американском внешнеполитическом ведомстве на просьбу прокомментировать данный шаг российской стороны.

В Госдепе подчеркнули, что в США продолжают относить «Талибан» к особо опасной международной террористической группировке.

«Не удивительно, что Россия предпочитает продолжать иметь дело со злонамеренными акторами», — подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что боевики пришедшей к власти в Афганистане группировки «Талибан» намерены добиться официального признания Соединёнными Штатами Америки.

3 июля стало известно, что РФ первой в мире признала Исламский Эмират Афганистан. При этом в российском министерстве иностранных дел отметили: официальное признание придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях.

Ранее в МИД России приняли копии верительных грамот у нового посла Афганистана.