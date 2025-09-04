На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США признали террористическими группировки Los Choneros и Los Lobos

Госдеп США внес группировки Los Choneros и Los Lobos в список террористических
true
true
true
close
Jose Luis Magana/AP

Госдепартамент США признал группировки Los Choneros и Los Lobos из Эквадора иностранными террористическими организациями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подписанный госсекретарем Марко Рубио.

«Я пришел к выводу, что существует достаточная фактическая база для признания организаций Los Choneros и Los Lobos, а также их известных алиасов, иностранными террористическими организациями», — указано в тексте.

Перед принятием Рубио проконсультировался с Минюстом и Минфином США. Решение вступает в силу с момента публикации документа.

Теперь любая материальная поддержка указанных группировок считается в США уголовным преступлением, их активы на территории страны подлежат блокировке, а американским гражданам и компаниям запрещено взаимодействовать с ними.

Los Choneros и Los Lobos считаются крупнейшими криминальными группировками Эквадора, контролирующими наркоторговлю и деятельность в местах лишения свободы. В последние годы они ведут ожесточенную борьбу за влияние, которая сопровождается ростом насилия в южноамериканской стране.

8 августа газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации.

Ранее Трамп заявил об уничтожении в море членов наркокартеля.

