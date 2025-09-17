В России могут начать предоставлять поддержку ветеранам СВО без заявлений

В России ветераны СВО смогут начать получать социальную поддержку без подачи заявлений; президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и другим ведомствам проработать соответствующую возможность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Представить предложения по разработке порядка предоставления <...> в том числе в беззаявительном порядке или упреждающем (проактивном) режиме мер социальной поддержки <...> ветеранам боевых действий – участникам СВО и членам их семей», — говорится в тексте поручения.

Помимо правительства, разработкой предложений будут заниматься Минобороны РФ, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти. Представить доклад Путину по этому вопросу нужно будет к 25 сентября.

16 сентября замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в осеннюю сессию Госдумы на рассмотрение вынесут новые меры поддержки участников СВО и их семей. Среди них — законопроект, который даст ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование.

Ранее сообщалось, что российские компании получат выплаты на оборудование мест для ветеранов СВО.