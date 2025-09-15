Компании получат выплаты на оборудование мест для ветеранов СВО

Котяков: компании будут получать выплаты на оборудование мест для ветеранов СВО

Предприятия, на работу в которые будут возвращаться участники специальной военной операции (СВО), смогут получить до 200 тыс. рублей на расходы по оборудованию рабочих мест для таких сотрудников с учетом особенностей состояния их здоровья. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

В понедельник, 15 сентября, чиновник принял участие в мероприятиях X Всероссийской недели охраны труда. Он рассказал, что российские власти разработали поправки, которые позволят компаниям получать поддержку при возвращении на работу сотрудников, до этого отправившихся на фронт.

Как уточнили в Минтруде РФ, выплаты можно будет получить как на оборудование специализированных рабочих мест, так и на адаптацию обычных рабочих мест под нужды участников СВО.

14 сентября министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что возглавляемое ею ведомство прорабатывает возможность предоставления дополнительного образования и последующего трудоустройства участникам СВО. Речь идет о принятии ветеранов на работу в учреждениях культуры.

Ранее в российском правительстве рассказали, где чаще всего работают ветераны СВО.