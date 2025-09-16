На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев анонсировал новые меры поддержки бойцов СВО

Медведев: в России разрабатывают новые меры поддержки участников спецоперации
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Новые меры поддержки участников СВО и их семей вынесут на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы (ГД). Об этом сообщил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в ГД, пишет ТАСС.

«В осеннюю сессию важно обеспечить принятие законопроекта, который дает ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование. Это поможет освоить им и современные профессии. Ну и необходимо предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. Сейчас такое право имеют только добровольцы», — сказал политик.

Кроме того, Медведев поручил депутатам обеспечить сохранение социальных льгот для детей военных и ветеранов на период после окончания школы и до поступления в университет.

Также среди инициатив зампред Совбеза назвал бесплатное поступления в вузы и колледжи без вступительных экзаменов в пределах установленной квоты для бойцов СВО.

Медведев также добавил, что это не весь список мер.

Российские вузы в 2025 году зачислили по отдельной квоте для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей на 74,2% больше студентов, чем в 2024 году. Речь идет о 28 383 гражданах. В текущем году отдельная квота составила 50 957 мест. Доля зачисленных по ней студентов достигает 55,7% от ее общего объема. В прошлом году квота составляла 50 496 мест. При этом ее заполняемость была ниже — 32,3%.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами