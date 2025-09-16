Медведев анонсировал новые меры поддержки бойцов СВО

Новые меры поддержки участников СВО и их семей вынесут на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы (ГД). Об этом сообщил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в ГД, пишет ТАСС.

«В осеннюю сессию важно обеспечить принятие законопроекта, который дает ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование. Это поможет освоить им и современные профессии. Ну и необходимо предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. Сейчас такое право имеют только добровольцы», — сказал политик.

Кроме того, Медведев поручил депутатам обеспечить сохранение социальных льгот для детей военных и ветеранов на период после окончания школы и до поступления в университет.

Также среди инициатив зампред Совбеза назвал бесплатное поступления в вузы и колледжи без вступительных экзаменов в пределах установленной квоты для бойцов СВО.

Медведев также добавил, что это не весь список мер.

Российские вузы в 2025 году зачислили по отдельной квоте для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей на 74,2% больше студентов, чем в 2024 году. Речь идет о 28 383 гражданах. В текущем году отдельная квота составила 50 957 мест. Доля зачисленных по ней студентов достигает 55,7% от ее общего объема. В прошлом году квота составляла 50 496 мест. При этом ее заполняемость была ниже — 32,3%.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году.