Первые военные поставки США за счет НАТО направлены на Украину

Reuters: первые партии военных поставок США за счет НАТО едут на Украину
Kin Cheung/AP

Первые партии военных поставок от Соединенных Штатов, обеспеченные за счет государств НАТО, уже доставляются на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Первые партии военной техники США для Украины, закупленной в рамках нового финансового соглашения с союзниками, уже поступают», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что речь идет о четырех пакетах помощи в соответствии с соглашением стран НАТО с США относительно помощи Киеву.

16 сентября сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный странами Европы пакет военной помощи Украине.

24 июля президент США заявил, что Вашингтон и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

Ранее Трамп заявил о желании Европы урегулировать конфликт на Украине.

