Трамп заявил о желании Европы урегулировать конфликт на Украине

Трамп: Европа хочет урегулирования конфликта на Украине
Evelyn Hockstein/Reuters

Европа хочет урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«Европа будет первой, и они хотят быть первыми. Европа хочет, чтобы это закончилось. И это закончится. Это все завершится. Внезапно все сложится», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Европа займет ведущую роль в разработке гарантий безопасности для Украины.

Также президент США заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован. Иначе, по его словам, цена за него окажется слишком высокой.

Накануне телеканал NBC News сообщил, что Трамп становится «все более пессимистичным» по вопросу решения конфликта на Украине. При этом журналисты отметили, что глава Белого дома не оставляет надежд на урегулирование ситуации: в четверг, 4 сентября, он присоединился к телефонной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Ранее в МИД рассказали о надеждах по Украине после встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
