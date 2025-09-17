На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена Карла III встретится с Трампом во время его визита в Британию

Sky News: королева Камилла встретится с Трампом в Британии, несмотря на болезнь
Aaron Chown/Reuters

Супруга британского монарха Карла III королева Камилла встретится с президентом США Дональдом Трампом в Британии, несмотря на болезнь. Об этом пишет Sky News.

Еще 16 сентября Камилла пропустила заупокойную мессу по герцогине Кентской Екатерине из-за острого синусита.

На фоне визита Дональда Трампа в Великобритании пройдут многотысячные митинги протеста.

Планируется, что в ходе визита в Великобританию Трамп и его супруга Мелания встретится с Карлом и Камиллой под открытым небом, после чего двое глав государств с супругами и принц Уильям с женой Кейт Миддлтон на каретах отправятся в замок Виндзор. Процессию будет сопровождать конный полк и королевские гвардейцы под живую музыку в исполнении трех военных оркестров.

После этого Трампу будет оказан церемониальный прием и он примет участие в торжественном обеде с королевской семьей и ознакомится с Королевской коллекцией в замке. Затем президент и его жена посетят часовню Святого Георгия в частном порядке в среду днем и возложат венок к месту упокоения королевы Елизаветы II. После этого Трамп и его супруга посмотрят на совместные полеты британских и американских истребителей F-35 на восточной лужайке в Виндзорском замке, а вечером в в зале Святого Георгия в замке Виндзор состоится традиционный грандиозный государственный банкет, на котором Трамп и Карл III выступят с речью.

До этого Трамп с женой прибыли в Виндзорский замок для встречи с королем Карлом III. У трапа их встречал принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле.

Ранее специалист прочел по губам, что Трамп сказал жене по прилете в Британию.

