Специалист прочел по губам, что Трамп сказал жене по прилете в Британию

DM: эксперт по чтению по губам заявил, что Трамп в Лондоне жаловался на погоду

Президент США Дональд Трамп посетовал на погоду сразу после прилета в Лондон с официальным визитом в Британию. Об этом сообщил эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, передает газета Daily Mirror.

«Ох, холодно. Хорошо, что мы в пальто», — сказал Трамп.

Немногим позднее, подходя к трапу самолета, президент США сказал супруге: «Ох, осторожнее».

Как пишет издание, Трампа в Лондоне встречали министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, посол США в Великобритании Уоррен Стивенс и виконт Худ, королевский лорд, который проведет вечер в Виндзорском замке.

17 сентября газета Politico писала о том, что в ходе визита президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании в Великобританию король Карл III попробует склонить американского лидера к большей поддержке Украины пышным приемом.

В среду Дональд Трамп прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологиям и гражданской ядерной энергетике на общую сумму свыше $10 млрд.

