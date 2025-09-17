На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Специалист прочел по губам, что Трамп сказал жене по прилете в Британию

DM: эксперт по чтению по губам заявил, что Трамп в Лондоне жаловался на погоду
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп посетовал на погоду сразу после прилета в Лондон с официальным визитом в Британию. Об этом сообщил эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, передает газета Daily Mirror.

«Ох, холодно. Хорошо, что мы в пальто», — сказал Трамп.

Немногим позднее, подходя к трапу самолета, президент США сказал супруге: «Ох, осторожнее».

Как пишет издание, Трампа в Лондоне встречали министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, посол США в Великобритании Уоррен Стивенс и виконт Худ, королевский лорд, который проведет вечер в Виндзорском замке.

17 сентября газета Politico писала о том, что в ходе визита президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании в Великобританию король Карл III попробует склонить американского лидера к большей поддержке Украины пышным приемом.

В среду Дональд Трамп прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологиям и гражданской ядерной энергетике на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее нардеп назвал «плохой новостью» отношение к Украине в США и Европе.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами