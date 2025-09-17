На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия изменила позицию по замороженным активам России

Bloomberg: ФРГ выступила за передачу Киеву доходов от замороженных активов РФ
true
true
true
close
Andrei Metelev/Shutterstock/FOTODOM

Германия решила изменить свою позицию по замороженным активам России в сторону поддержки передачи доходов от их использования Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов», — говорится в публикации.

По информации агентства, в прошлом ФРГ с осторожностью подходила к теме замороженных активов, выступая за защиту финансового центра Европы, а также уважала государственный иммунитет.

Накануне бывший немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине и ввести новые санкции против России, уже подготовленные сенатом.

Он также призвал «найти юридически приемлемые и финансово выгодные способы» передать замороженные активы России Украине. Экс-дипломат среди прочего отметил необходимость предоставить Киеву гарантии безопасности.

До этого газета Politico писала о том, что страны Евросоюза могут передать Украине замороженные российские активы как репарационный кредит. Журналисты отметили, что инициатива заключается в замене переведенных Украине денег обеспеченными ЕС долговыми расписками.

Ранее экономист объяснил, почему ЕС не решается конфисковать российские активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами