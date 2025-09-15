На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист объяснил, почему ЕС не решается конфисковать российские активы

Экономист Зубец: в ЕС понимают последствия конфискации российских активов
Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз (ЕС) проявляет осторожность в вопросе конфискации российских активов, осознавая потенциальные риски. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал директор Центра исследований и социальной экономики Алексей Зубец, комментируя готовность Бельгии изъять замороженные средства РФ, но с оговорками.

По словам эксперта, в Европе растет понимание, что НАТО не обладает прежней эффективностью, а США могут не предоставить ожидаемой защиты в случае эскалации напряженности с Россией. Кроме того, ЕС осознает, что конфискация российских активов грозит тяжелыми экономическими последствиями.

«В Саудовской Аравии заявили, что в случае, если российские деньги будут конфискованы, они заберут из Европы свои деньги. И есть реальная угроза того, что те страны, которые могут попасть под европейские санкции по разным причинам, просто не захотят связываться с Европой», — отметил Зубец.

10 сентября глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия согласится на использование замороженных активов России в размере около €200 млрд при условии, что Евросоюз разделит юридические риски.

По словам дипломата, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, которые однажды могут заставить его выплатить сумму, эквивалентную годовому бюджету страны.

Ранее Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов России.

