На Западе раскрыли, как ЕС может передать Украине замороженные российские активы

Politico: ЕС может передать Украине российские активы как репарационный кредит
РИА Новости

Страны Европейского союза (ЕС) могут передать Украине замороженные российские активы как репарационный кредит. Об этом пишет издание Politico.

«Это предложение, которое один из чиновников окрестил «юридической изобретательностью», поможет создать значительный дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически экспроприации самих российских активов не будет, однако с правовой точки зрения ход очень рискованный», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что инициатива заключается в замене переведенных Украине денег обеспеченными ЕС долговыми расписками. По словам авторов материала, подобная идея может помочь Брюсселю решить «один из сложнейших вопросов» с начала конфликта.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике. По его словам, подобное решение также разрушит принципы финансовой деятельности.

Ранее Медведев назвал способ возвращения замороженных активов России.

