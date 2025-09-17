На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров обвинил Украину в саботаже линии США по урегулированию

Лавров: Киев хочет саботировать линию США на урегулирование конфликта
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Украинская сторона пытается саботировать действующую линию Соединенных Штатов на урегулирование конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова.

«Мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать», — заявил он.

До этого Лавров, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Украины в адрес России, заявил, что российские военные никогда не наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

По его словам, каждый раз, когда Украина и страны Европы начинают громко возмущаться, обвиняя Россию в уничтожении гражданских целей и мирных жителей, можно видеть, как секретариат ООН поддерживает подобные высказывания и требует наказать Россию.

Он подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования устава международной организации.

Ранее Лавров заявил, что в США больше не хотят натравливать Украину на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами