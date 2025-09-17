Украинская сторона пытается саботировать действующую линию Соединенных Штатов на урегулирование конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова.

«Мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать», — заявил он.

До этого Лавров, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Украины в адрес России, заявил, что российские военные никогда не наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

По его словам, каждый раз, когда Украина и страны Европы начинают громко возмущаться, обвиняя Россию в уничтожении гражданских целей и мирных жителей, можно видеть, как секретариат ООН поддерживает подобные высказывания и требует наказать Россию.

Он подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования устава международной организации.

Ранее Лавров заявил, что в США больше не хотят натравливать Украину на Россию.