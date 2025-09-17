Лавров ответил на реакцию секретариата ООН на обвинения Украины в адрес России

Лавров: РФ никогда не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам

Российские военные никогда не наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Украины в адрес России, передает РИА Новости.

По его словам, каждый раз, когда Украина и страны Европы начинают громко возмущаться, обвиняя Россию в уничтожении гражданских целей и мирных жителей, можно видеть, как секретариат ООН поддерживает подобные высказывания и требует наказать Россию.

«Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирным населениям», - сказал Лавров.

В конце августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о повреждении здания представительства ЕС в Киеве, заявила, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а повреждения гражданской инфраструктуры являются следствием работы украинских систем противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев попытался выдать уничтожение ВС РФ военных целей за удар по гражданскому объекту.