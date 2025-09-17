На Украине недовольны действиями одного европейского союзника

Депутат Верховной рады Вадим Ивченко в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» выразил недовольство тем, что Бельгия более года не передает обещанные Украине истребители F-16.

«Вы знаете, какая страна нам еще не дала F-16, которые мы должны были получить еще год назад? Бельгия. А вы знаете, где больше все замороженных российских активов? В Бельгии», — сказал Ивченко.

Он посетовал, что в Евросоюзе нет единства – там состоят «разные страны» с «разными экономическими интересами».

26 августа стало известно, что Бельгия намерена передать Украине новую партию истребителей F-16, а также выделить €20 млн. Первые F-16 от Запада Украина получила в конце июля 2024 года. На тот момент F-16 решили поставить Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания.

В мае 2025 года бельгийские власти заявляли, что намерены каждый год поставлять оружие Украине на €1 млрд и планируют ускорить поставки своих истребителей F-16.

