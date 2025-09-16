Нардеп назвал «плохой новостью» отношение к Украине в США и Европе

В политических кругах Евросоюза и Соединенных Штатов нарастет усталость от Украины, что является плохой новостью для Киева. Об этом в статье для журнала Time написал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«В политических кругах наших союзных стран, как в США, так и в Европе, всё чаще говорят о некой «усталости от Украины» и тщетности мирных усилий. Это очень плохая новость для Украины и украинского народа», — написал Разумков.

Политик считает, что в таких обстоятельствах критически важно сохранять лидерство США в переговорах, чтобы вывести Москву и Киев на мирный трек.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV заявил, что конфликт с Россией идет к завершению.

По его словам, кто-то признает данный факт, кто-то – нет, но фактически Киев «движется в этом направлении». Нардеп считает, что на это указывает желание президента США Дональда Трампа провести трехсторонние переговоры с коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее в США посоветовали Украине заключить сделку с Россией и не вступать в НАТО.