Бельгия намерена ежегодно поставлять оружие Украине на 1 млрд евро

Бельгийские власти намерены каждый год поставлять оружие Украине на 1 млрд евро и планируют ускорить поставки своих истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза (ЕС), передает ТАСС.

«Бельгия будет поставлять военную помощь Украине в 1 млрд евро. Мы также хотим поставить первые F-16 раньше оговоренного срока», — сказал он.

В конце прошлого года сообщалось, что Бельгия не сможет, как обещала, до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16. Задержку поставок она объяснила отсутствием подготовленных украинских военных летчиков и нехваткой запчастей.

20 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сразу после принятия 17-го пакета санкций Европа начинает подготовку 18-го пакета санкций против Российской Федерации, «чтобы Россия захотела мира».

До этого стало известно, что совет ЕС планирует рассмотреть 20 мая новый пакет санкций против России.

Ранее в Бельгии заявили о намерении передать Украине 20 систем ПВО Cerber и один танк.