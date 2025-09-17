На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссар призвал интегрировать Украину в оборону ЕС на случай «дня Х»

Еврокомиссар Кубилюс: Украину нужно интегрировать в оборону ЕС на случай «дня Х»
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что было бы «большой ошибкой» не интегрировать Украину в архитектуру безопасности Евросоюза. Об этом он заявил в интервью изданию Kyiv Independent.

«Если действительно случится так, что мы дойдем до того, что называется Днем X, и [президент России Владимир] Путин начнет агрессию против нас, то нам нужно понимать, что Путин придет с проверенной в боях армией, гораздо сильнее, чем в 2022 году, и способной использовать миллионы беспилотников», — заявил Кубилюс.

На европейском континенте есть только одна армия, которая обладает такими же возможностями. Речь идет о ВСУ, уточнил он.

«Было бы большой ошибкой с нашей стороны не найти наилучший способ, как мы можем максимально быстро интегрировать украинские возможности, украинские силы и украинскую оборонную промышленность в некую новую оборонную архитектуру», — сказал еврокомиссар.

15 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России.

Глава МИД Польши отметил, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его словам, их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

Ранее Джонсон заверил, что войска «коалиции желающих» не будут «рисковать жизнью» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами