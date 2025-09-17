Еврокомиссар призвал интегрировать Украину в оборону ЕС на случай «дня Х»

Еврокомиссар Кубилюс: Украину нужно интегрировать в оборону ЕС на случай «дня Х»

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что было бы «большой ошибкой» не интегрировать Украину в архитектуру безопасности Евросоюза. Об этом он заявил в интервью изданию Kyiv Independent.

«Если действительно случится так, что мы дойдем до того, что называется Днем X, и [президент России Владимир] Путин начнет агрессию против нас, то нам нужно понимать, что Путин придет с проверенной в боях армией, гораздо сильнее, чем в 2022 году, и способной использовать миллионы беспилотников», — заявил Кубилюс.

На европейском континенте есть только одна армия, которая обладает такими же возможностями. Речь идет о ВСУ, уточнил он.

«Было бы большой ошибкой с нашей стороны не найти наилучший способ, как мы можем максимально быстро интегрировать украинские возможности, украинские силы и украинскую оборонную промышленность в некую новую оборонную архитектуру», — сказал еврокомиссар.

15 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России.

Глава МИД Польши отметил, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его словам, их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

Ранее Джонсон заверил, что войска «коалиции желающих» не будут «рисковать жизнью» на Украине.