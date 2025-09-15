На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше заявили о нежелании НАТО вступать в конфликт против России

Глава МИД Польши Сикорский: Европа не хочет воевать против России
Global Look Press

Страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает украинское издание издание «Страна.ua».

Глава МИД Польши отметил, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его словам, их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

«Я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — сказал Сикорский.

10 сентября политический философ Ульрике Геро заявила, что возможное начало боевых действий между Россией и Европой станет «катастрофическим повторением истории». Эксперт считает антироссийскую и милитаристскую риторику стран Европы сюрреалистичной. На этом фоне Москва и Брюссель должны решить все предпосылки возможного военного противостояния, считает эксперт.

Ранее бывший соратник Трампа раскрыл, в каком случае НАТО придется «противостоять Путину» силой.

