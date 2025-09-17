Зеленский высказался о прекращении огня

Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить огонь. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Политик подчеркнул, что украинское руководство надеялось на то, что президент США Дональд Трамп договорится о прекращении огня.

«Мы готовы к прекращению огня», — подчеркнул Зеленский.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский позднее ответил, что готов встретиться с Путиным, но не в Москве.

До этого Трамп заявил, что личная неприязнь между Путиным и Зеленским делает невозможными их прямые переговоры. Глава Белого дома вновь заявил, что, учитывая эмоциональную и политическую напряженность между лидерами России и Украины, ему, вероятно, придется самому вести переговоры.

