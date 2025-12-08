На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Народный артист России Владимир Сулимов умер на 90-м году жизни

В Театре Моссовета рассказали о смерти актера Владимира Сулимова
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Владимир Сулимов умер на 90-м году жизни. Об этом рассказали в Telegram-канале Театра Моссовета.

«Театр Моссовета постигла горькая утрата. Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова», — говорят в театре.

Потерю коллеги Сулимова назвали невосполнимой. Они также считают актера образцом благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства.

Сулимов служил в Театре Моссовета с 1960 года. На сцене этого театра он сыграл более 70 ролей.

Кроме того, актер преподавал мастерство студентам Театрального училища имени Щепкина.

Кинозрителю Сулимов знаком по фильмам «Шторм», «Мятеж», «Чернов», сериалам «Возвращение Титаника-2», «Огни большого города», «ЧС. Чрезвычайная ситуация» и другим.

Накануне актер из «Реальных пацанов» и ведущий Дмитрий Красильников скончался на 46 году жизни после инсульта. Прощание с ним и поминки пройдут днем 9 декабря.

Ранее внезапно скончался лучший Дед Мороз России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами