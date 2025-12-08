В Театре Моссовета рассказали о смерти актера Владимира Сулимова

Народный артист России Владимир Сулимов умер на 90-м году жизни. Об этом рассказали в Telegram-канале Театра Моссовета.

«Театр Моссовета постигла горькая утрата. Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова», — говорят в театре.

Потерю коллеги Сулимова назвали невосполнимой. Они также считают актера образцом благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства.

Сулимов служил в Театре Моссовета с 1960 года. На сцене этого театра он сыграл более 70 ролей.

Кроме того, актер преподавал мастерство студентам Театрального училища имени Щепкина.

Кинозрителю Сулимов знаком по фильмам «Шторм», «Мятеж», «Чернов», сериалам «Возвращение Титаника-2», «Огни большого города», «ЧС. Чрезвычайная ситуация» и другим.

