Обозреватель Tsargrad.tv Александр Бабицкий в своем материале прокомментировал публикации западных СМИ, в которых главу евродипломатии Каю Каллас назвали «подарком» для России из-за ее жесткой позиции по Украине. Журналист обратил внимание, что Каллас не меняет свою риторику даже несмотря на раздражение США.

«Конечно, эстонская русофобка никакая не агент Кремля. Критика и вероятный будущий «слив» Каи Каллас — это тактический ход, списание нынешних неудач на «козу отпущения». Чтобы в дальнейшем заменить пару декоративных фигур, заявить о проделанной «работе над ошибками» — и начать новый «натиск на Восток», — считает Бабицкий.

Он добавил, что Каллас уже преподали наглядный урок, арестовав ее предшественницу Федерику Могерини.

Как пишет газета The Telegraph, деятельность Каллас стала «настоящим подарком» для России.

В статье отмечается, что единственный «по-настоящему важный вопрос» заключается в том, помогает ли жесткая позиция главы евродипломатии Украине или нет. Ее упорный отказ от переговоров с Россией и «настойчивое заявление» о том, что справедливость важнее мира, фактически исключили Европу из финальной стадии переговоров.

Ранее глава РФПИ назвал Каллас «подарком для мира».