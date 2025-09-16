На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным, но не в Москве
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил в интервью Sky News.

По его словам, он согласен на трехстороннюю встречу трех президентов, которая включала бы присутствие президента США Дональда Трампа, но переговоры должны пройти не в Москве.

Накануне Зеленский заявил, что «готов поговорить» с президентом России, но не через американцев и не через европейцев. С их поддержкой и помощью, но не через них, уточнил он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским делает невозможными их прямые переговоры. Глава Белого дома вновь заявил, что, учитывая эмоциональную и политическую напряженность между лидерами России и Украины, ему, вероятно, придется самому вести переговоры. По словам Трампа, он может стать ключевой фигурой, без которой прямая встреча между Путиным и Зеленским не состоится.

Ранее в Кремле напомнили о подходе Путина к международной политике.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами