Зеленский заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным, но не в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил в интервью Sky News.

По его словам, он согласен на трехстороннюю встречу трех президентов, которая включала бы присутствие президента США Дональда Трампа, но переговоры должны пройти не в Москве.

Накануне Зеленский заявил, что «готов поговорить» с президентом России, но не через американцев и не через европейцев. С их поддержкой и помощью, но не через них, уточнил он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским делает невозможными их прямые переговоры. Глава Белого дома вновь заявил, что, учитывая эмоциональную и политическую напряженность между лидерами России и Украины, ему, вероятно, придется самому вести переговоры. По словам Трампа, он может стать ключевой фигурой, без которой прямая встреча между Путиным и Зеленским не состоится.

Ранее в Кремле напомнили о подходе Путина к международной политике.