СМИ: Зеленский разочаровался в Западе

Украинский лидер Владимир Зеленский разочарован в Западе, поскольку США и Европа «недостаточно давят» на Россию. Об этом заявила журналист Sky News Ялда Хаким, которая брала интервью у Зеленского.

«Встретившись со мной в Киеве накануне государственного визита президента США в Великобританию, Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с неспособностью западных держав усилить давление на Кремль, даже несмотря на то, что Россия усилила свои атаки на Украину», — пишет журналист после интервью с украинским лидером.

Как отмечает автор, Зеленский считает, что Трамп не хочет оказывать давление на Россию, поскольку это может поставить под угрозу попытки положить конец конфликту.

15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.

При этом президент США Дональд Трамп, наоборот, выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее в Кремле напомнили о подходе Путина к международной политике.