Мэр Лондона обвинил Трампа в разжигании политических разногласий

Мэр Лондона Хан: Трамп разжигает огонь политических разногласий по всему миру
Tejas Sandhu/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, возможно, больше остальных способствовал разжиганию раскола в ультраправой политике по всему миру в последние годы. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан в авторской колонке для The Guardian.

«Президент Дональд Трамп и его окружение, пожалуй, больше всех способствовали разжиганию раскола в ультраправой политике по всему миру за последние годы», — говорится в материале.

В статье мэр британской столицы также заявил, что, хотя он понимает причины поддержания хороших отношений с США, Великобритании не следует бояться критики американского лидера.

По мнению Хана, особые отношения с США «подразумевают открытость и честность друг с другом», а иногда это означает озвучивать критику. Сам политик, в свою очередь, заявил, что отвергает «политику страха и разобщения».

Накануне британская ежедневная газета Mirror писала о том, что перед прибытием Трампа в Лондон неподалеку от Виндзорского замка группа активистов развернула огромный баннер с фотографией Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.

Ранее Трамп прибыл в Лондон в рамках рабочего визита.

Второй срок Трампа
