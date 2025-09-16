У Виндзорского замка развернули баннер с Трампом и Эпштейном

В Великобритании неподалеку от Виндзорского замка группа активистов развернула огромный баннер с фотографией президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Об этом сообщила газета Mirror.

«Британское движение «Все ненавидят Илона» создало увеличенную копию снимка, площадь которой составляет 400 квадратных метров, и разместило ее вблизи королевской резиденции с целью «испортить визит Трампа в Великобританию», – говорится в статье.

По мнению протестующих, визит Трампа в королевский замок организован для того, чтобы смягчить ситуацию вокруг связей американского президента с делом Эпштейна.

«Мы ни в коем случае не позволим ему использовать нашу страну для полировки своего имиджа. <...> Мы готовы сделать так, чтобы Эпштейн преследовал его везде, куда бы он ни пошел», — приводит слова активистов издание.

Джеффри Эпштейна обвиняли в организации поездок на свою манхэттенскую резиденцию в Нью-Йорке и на частный остров для десятков девочек-подростков в период с 2002 по 2005 год. Следствие установило, что самая молодая из приглашенных девушек была 14-летней. В августе 2019 года финансиста обнаружили в тюремной камере в полубессознательном состоянии, однако спасти его не смогли.

Ранее посол Великобритании в США Мандельсон был уволен за связь с Эпштейном.