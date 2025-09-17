На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп прибыл в Лондон в рамках рабочего визита

Самолет Трампа приземлился в Лондоне
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон. Об этом свидетельствуют кадры трансляции на YouTube-канале британского издания The Sun.

По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологиям и гражданской ядерной энергетике на общую сумму свыше $10 млрд.

Накануне британская ежедневная газета Mirror писала о том, что неподалеку от Виндзорского замка группа активистов развернула огромный баннер с фотографией Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.

По мнению протестующих, визит Трампа в королевский замок организован для того, чтобы смягчить ситуацию вокруг связей американского президента с делом Эпштейна.

Ранее СМИ сообщили о недовольстве Трампа из-за решения Стармера.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами