Трамп прибыл в Лондон в рамках рабочего визита

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон. Об этом свидетельствуют кадры трансляции на YouTube-канале британского издания The Sun.

По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологиям и гражданской ядерной энергетике на общую сумму свыше $10 млрд.

Накануне британская ежедневная газета Mirror писала о том, что неподалеку от Виндзорского замка группа активистов развернула огромный баннер с фотографией Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.

По мнению протестующих, визит Трампа в королевский замок организован для того, чтобы смягчить ситуацию вокруг связей американского президента с делом Эпштейна.

Ранее СМИ сообщили о недовольстве Трампа из-за решения Стармера.