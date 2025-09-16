Премьер Канады предложил министру внутренней торговли новую должность

Министр внутренней торговли Канады Христя Фриланд покидает пост. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни на своей странице в соцсети X.

«Спасибо, Христя, за твою преданность делу, большой вклад в развитие Канады, дружбу и постоянное партнерство», — написал премьер.

Он добавил, что попросил министра стать новым особым представителем Канады по вопросам восстановления Украины, в дополнение к ее обязанностям в качестве члена парламента.

До этого агентство Reuters сообщило, что Фриланд покинет кабинет министров и займет должность специального международного посланника по Украине.

В марте она проиграла Марку Карни на выборах лидера правящей Либеральной партии, но осталась в правительстве после победы на выборах в апреле.

После прихода к власти либералов в конце 2015 года она занимала различные министерские должности. Она была заместителем премьер-министра Канады с 2019 по 2024 гг. Ее внезапная отставка с поста министра финансов в декабре 2024 года спровоцировала внутренний бунт, в результате которого бывший премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своей отставке.

Ранее сообщалось, что Канада направит $500 млн на закупку американского оружия для Украины.