Канадский экс-министр украинского происхождения выдвинется в премьер-министры

Христя Фриланд будет баллотироваться на пост премьер-министра Канады

Бывший министр финансов Канады Христя Фриланд намерена баллотироваться на пост премьер-министра страны. Об этом она сообщила в социальной сети Х.

«Я баллотируюсь, чтобы бороться за Канаду», — написала экс-министр.

Фриланд родилась в городе Пис-Ривер в северной части провинции Альберта, Канада. Ее отец Дональд Фриланд имеет английские и шотландские корни, а мать Галина Хомяк родилась в американском секторе оккупации Германии в Баварии в украинской семье.

В декабре прошлого года Фриланд объявила о своем уходе из правительства, поскольку премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перевести ее на другую должность в кабинете министров, лишив ее портфеля министра финансов.

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя отставку Фриланд, заявил, что поведение бывшего министра было «абсолютно токсичным», что не способствовало заключению тех или иных сделок.

Ранее Трамп перечислил преимущества для Канады после присоединения к США.