Канадский министр украинского происхождения займет должность спецпосланника по Украине

Министр транспорта Канады Христя Фриланд покинет кабинет министров и займет должность специального международного посланника по Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Фриланд, украинка по происхождению и говорящая на украинском языке, способствовала продвижению жесткой позиции Канады в отношении России, отмечает агентство.

В марте она проиграла Марку Карни на выборах лидера правящей Либеральной партии, но осталась в правительстве после победы на выборах в апреле.

После прихода к власти либералов в конце 2015 года она занимала различные министерские должности. Она была заместителем премьер-министра Канады с 2019 по 2024 гг. Ее внезапная отставка с поста министра финансов в декабре 2024 года спровоцировала внутренний бунт, в результате которого бывший премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своей отставке.

Ранее сообщалось, что Канада направит $500 млн на закупку американского оружия для Украины.