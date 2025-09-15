В МИД РФ ответили на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио на ГА ООН

Захарова не стала опровергать возможность встречи Рубио и Лаврова на ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио могут встретиться в рамках грядущей сессии Генассамблеи ООН, однако говорить об этом пока рано, так как график встреч Лаврова еще не утвержден. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прорабатывается график двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства. Я не хотела бы забегать вперед, но при этом не хочу вас и разочаровывать», — сказала дипломат.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Состав российской делегации, которую возглавит Лавров, был утвержден в августе президентом Владимиром Путиным. В числе участников — заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Лавров заявил, что США проявляют интерес к сотрудничеству с Россией.