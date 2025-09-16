На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин призвал проработать модель развития ВСМ в России

Модель развития высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России нужно проработать за шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, передает Telegram-канал кабмина.

Премьер отметил, что общая протяженность будущей сети ВСМ составит более 4,5 тысячи километров. Они пройдут от Москвы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани. При этом трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас РФ, подчеркнул глава кабмина.

«За следующие шесть месяцев необходимо завершить детальную проработку этой перспективной модели, установить этапности, приоритетность направлений, представить главе государства соответствующие предложения», — сказал Мишустин.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что система ВСМ позволит укрепить статус страны как важнейшего логистического звена Евразийского континента. Также, по словам главы государства, реализация инициативы поможет создать новые возможности для конкурентоспособных маршрутов.

Ранее ВСМ из Москвы в Петербург включили в проект схемы столичного метро.

