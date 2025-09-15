На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе ответили на требование Трампа отказаться от энергоресурсов из России

Спикер ЕК Пиньо: ЕС постепенно отказывается от топлива из РФ, как требует Трамп
Leah Millis/Reuters

Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп. Об этом заявила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, чьи слова приводит The Guardian.

«Постепенный отказ от российского ископаемого топлива - это то, что мы делаем и активно делаем уже несколько лет, с начала войны, с очень четкой дорожной картой. Теперь мы даже имеем законодательное предложение о прекращении поступления остального газа в ЕС», — заявила Пиньо.

Так она отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее Трамп признался, что неверно оценил позицию Путина по одному вопросу.

