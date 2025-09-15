В Европе признали, что неспособны сдерживать Россию

Премьер Эстонии Кристен Михал в интервью The Times признал, что Европа в военном плане далека от возможности сдерживания России.

«Россия является серьезной угрозой для Европы, НАТО и всех здравомыслящих стран мира. Нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России [в прошлом]. Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польше и Скандинавии, стало реальностью», — заявил Михал.

По его словам, Европа в военном плане еще далека от позиции, необходимой для «сдерживания» Москвы.

«Европе понадобится много времени, чтобы стать намного сильнее. Сейчас мы еще в начале пути», — сказал премьер Эстонии.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия должна знать, что Европа не позволит оказывать на себя давление и будет использовать все свои силы. По его словам, президент России Владимир Путин якобы «испытывает» европейцев. Российский лидер не принимает предложений о переговорах и якобы не хочет завершать конфликт на Украине, утверждает министр.

