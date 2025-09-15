На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе признали, что неспособны сдерживать Россию

Премьер Эстонии Михал: Европа недостаточно сильна для сдерживания России
true
true
true
close
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер Эстонии Кристен Михал в интервью The Times признал, что Европа в военном плане далека от возможности сдерживания России.

«Россия является серьезной угрозой для Европы, НАТО и всех здравомыслящих стран мира. Нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России [в прошлом]. Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польше и Скандинавии, стало реальностью», — заявил Михал.

По его словам, Европа в военном плане еще далека от позиции, необходимой для «сдерживания» Москвы.

«Европе понадобится много времени, чтобы стать намного сильнее. Сейчас мы еще в начале пути», — сказал премьер Эстонии.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия должна знать, что Европа не позволит оказывать на себя давление и будет использовать все свои силы. По его словам, президент России Владимир Путин якобы «испытывает» европейцев. Российский лидер не принимает предложений о переговорах и якобы не хочет завершать конфликт на Украине, утверждает министр.

Ранее профессор раскрыл реакцию НАТО в случае поражения на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами