«Не все согласны»: в России объяснили, почему ЕС не может ввести новые санкции

Аналитик Трухачев: в ЕС нет единого мнения, какие запреты вводить против России

В Евросоюзе нет единого мнения, что запрещать в рамках очередного пакета санкций против России, поэтому принятие мер тормозится. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по странам Европы, политолог Вадим Трухачев.

«Нет единого мнения, что запрещать», — подчеркнул он.

По словам Трухачева, на фоне обсуждений в Европе 19-го пакета антироссийских санкций есть три ключевых момента, которые тормозят принятие рестрикций.

Во-первых, в ЕС продолжают обсуждение трансформации формулы принятия решений по внешней политике. Лидеры блока обсуждают так называемую формулу двойного большинства. Речь идет о том, что решение может быть принято, если за него голосуют 55% стран, в которых проживает 65% населения. Именно такую систему, указал эксперт, хотят ввести в ЕС.

Во-вторых, еще одним фактором, который тормозит принятие очередного пакета мер против России, является вопрос о визах. По вопросу об ограничении выдачи виз россиянам нет консенсуса в Евросоюзе, отметил Трухачев.

«Здесь не все согласны. И отнюдь не только (премьер Венгрии Виктор. – «Газета.Ru) Орбан и (премьер Словакии Роберт. – «Газета.Ru») Фицо. Здесь и Италия будет, скорее всего, против, и Испания, Греция, Кипр. Может быть, даже и Франция, поэтому здесь ждут, ищут формулировку», — подчеркнул аналитик.

Третьим моментом, влияющим на принятие очередных санкций против РФ, считает Трухачев, оказывается проблема замороженных российских активов. Наибольшие возражения против изъятия активов имеет Бельгия, которая и является хранителем этих денег, указал эксперт.

«Она опасается, что тогда будет отток капитала из страны, которая, в общем то, сейчас переживает не лучшее время», — отметил он.

16 сентября газета Politico писала о том, что Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, он отложен на неопределенный срок.

Ранее в посольстве ФРГ разъяснили ситуацию с визовыми ограничениями для россиян.