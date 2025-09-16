На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз отложил на неопределенный срок 19-й пакет санкций против России

Politico: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, он отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Представление 19-го пакета санкций откладывается», — пишет издание.

Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам, и рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов. В Москве подчеркнули, что действия ЕС не останутся без ответа.

Большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ограничила выдачу виз. При этом Испания, Италия, Греция, Франция и Венгрия по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку «рассчитывают на поток российских туристов летом или в период отпусков», отмечает Euractiv.

При этом 15 сентября представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе отказался ответить, обсуждается ли ограничение выдачи виз в рамках нового пакета санкций.

Ранее в посольстве ФРГ разъяснили ситуацию с визовыми ограничениями для россиян.

