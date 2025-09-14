На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве ФРГ разъяснили ситуацию с визовыми ограничениями для россиян

Посольство ФРГ: выдачу виз гражданам России ужесточили еще в 2022 году
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Германия не вводила новые ограничения выдачи виз для граждан России; те рестрикции, о которых пишут СМИ, были введены еще три года назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства ФРГ в РФ.

«Речь идет об ограничениях 2022 года», — объяснили представители дипведомства, отвечая на вопрос об ограничениях.

14 сентября телеканал RTVI со ссылкой на источники в немецком посольстве сообщил, что Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам, поскольку «возникают повышенные риски безопасности для ЕС» из-за украинского конфликта.

9 сентября итальянское агентство ANSA сообщило, что Евросоюз может включить в 19-й пакет антироссийских санкций дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Вопрос планировалось рассмотреть 12 сентября. Как уточняют европейские источники, основанием для инициативы стало значительное количество российских туристов, посетивших этим летом Грецию, Италию и Францию.

Ранее стало известно, кого из россиян пустят в Европу при запрете виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами