В посольстве ФРГ разъяснили ситуацию с визовыми ограничениями для россиян

Посольство ФРГ: выдачу виз гражданам России ужесточили еще в 2022 году

Германия не вводила новые ограничения выдачи виз для граждан России; те рестрикции, о которых пишут СМИ, были введены еще три года назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства ФРГ в РФ.

«Речь идет об ограничениях 2022 года», — объяснили представители дипведомства, отвечая на вопрос об ограничениях.

14 сентября телеканал RTVI со ссылкой на источники в немецком посольстве сообщил, что Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам, поскольку «возникают повышенные риски безопасности для ЕС» из-за украинского конфликта.

9 сентября итальянское агентство ANSA сообщило, что Евросоюз может включить в 19-й пакет антироссийских санкций дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Вопрос планировалось рассмотреть 12 сентября. Как уточняют европейские источники, основанием для инициативы стало значительное количество российских туристов, посетивших этим летом Грецию, Италию и Францию.

