СМИ узнали наиболее вероятную причину расправы над Кирком

Axios: причиной расправы над Кирком могли быть его взгляды на гендер

Следователи проверяют версию о том, что стрелявший в политика Чарли Кирка Тайлер Робинсон действовал из симпатии к своему соседу-трансгендеру («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом рассказали Axios шесть источников в правоохранительных органах.

По версии следствия, Робинсон мог считать, что взгляды Кирка разжигают ненависть к тем, кто не относит себя к мужскому и женскому полу. Политик на выступлениях часто высказывался против признания каких-либо еще полов. Источники допускают, что эта версия станет «ключевой» при определении мотивов задержанного.

До этого СМИ писали, что партнер Робинсона сейчас совершает трансгендерный переход.

Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Ранее стало известно, что Тайлера Робинсона выдал отец.