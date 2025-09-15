В РСТ напомнили, что Генконсульство Испании уже приостанавливало прием документов в августе

Российский союз туриндустрии (РСТ) следит за ситуацией с приостановкой приема документов на туристическую визу Генконсульством Испании в Москве. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент организации Дмитрий Горин, напомнив, что аналогичный инцидент уже происходил в августе 2025 года.

«BLS International уведомил 13.09.2025 о временной приостановке приема документов Генеральным Консульством Испании в Москве по техническим причинам до дальнейшего уведомления. Напомним, аналогичный инцидент уже имел место с 15 по 19 августа 2025 года. На текущий момент заявители, записанные на подачу документов 15.09.2025, должны быть приняты. Ситуация находится на мониторинге, остальные консульства шенгена уведомлений не выпускали», — сказал он.

13 сентября визовый центр BLS сообщил, что Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на оформление виз «по техническим причинам». Позднее в визовом центре уточнили, что прекратят принимать документы с 16 сентября.

Испания, наряду с Италией, Францией, Грецией и Венгрией, считается одним из наиболее доступных направлений для россиян при оформлении шенгенских виз.

До этого вступили в силу новые правила, регламентирующие подачу заявлений на неиммиграционные визы в США. Для стран, где американские представительства не функционируют, ведомство определило конкретные посольства, ответственные за прием заявлений. Так, гражданам Российской Федерации, желающим оформить визу B1/B2, студенческую визу или любую другую визу, не предусматривающую иммиграцию, предписано обращаться в американские диппредставительства в Астане (Казахстан) или Варшаве (Польша).

Ранее стало известно, как изменится турпоток между Россией и Китаем после отмены виз.