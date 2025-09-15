ЕС планирует запретить въезд туристам из России. Консульство Испании в Москве прекратило принимать документы

Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам, и рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов. В Москве подчеркнули, что действия ЕС не останутся без ответа.

Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают идею о полном запрете на въезд российских туристов на территорию сообщества. Об этом пишет портал Euractiv.

«Эта инициатива разделила страны ЕС на тех, кто хочет ужесточить меры, и тех, кто стремится сохранить приток отпускных рублей. <…> Некоторые из наиболее воинственно настроенных столиц [европейских стран] продвигают идею полного запрета на въезд гостей из России, что потребовало бы квалифицированного большинства [голосов]», — говорится в публикации.

Какие именно страны обдумывают эту инициативу, издание не раскрыло. Агентство DPA выяснило, что за ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам выступает, в частности, Германия.

Большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ограничила выдачу виз. При этом Испания, Италия, Греция, Франция и Венгрия по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку «рассчитывают на поток российских туристов летом или в период отпусков», отмечает Euractiv.

Однако 13 сентября Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на оформление виз по «техническим причинам». Это произошло на фоне обсуждения визовых ограничений. Позднее стало известно, что документы прекратят принимать с 16 сентября.

«Аналогичный инцидент уже имел место с 15 по 19 августа 2025 года. На текущий момент заявители, записанные на подачу документов 15 сентября 2025 года, должны быть приняты. Ситуация находится на мониторинге, остальные консульства шенгена уведомлений не выпускали», — заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Газетой.Ru».

По информации «Московской хроники», визовый центр стал аннулировать записи туристов на подачу документов. Это же подтверждается записями россиян на «Форуме Винского» — портале для путешественников.

Новые санкции

ЕС может включить дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам в 19-й пакет санкций, пишет итальянское агентство Ansa. Основанием для инициативы стало значительное количество российских путешественников в Греции, Италии и Франции.

15 сентября представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе отказался ответить, обсуждается ли ограничение выдачи виз в рамках нового пакета санкций, пишет РИА Новости. При этом он заявил, что ЕК занимается разработкой новой стратегии, касающейся выдачи виз гражданам РФ, которая будет представлена в конце 2025 года.

Ламмерт добавил, что количество выданных россиянам «шенгенов» сократилось с 4 млн в 2019 году до 541 тыс. в 2024-м. По информации британской газеты The Telegraph, в прошлом году Италия выдала гражданам России 152 254 визы, Франция — 123 890 виз, Испания — 111 527, Греция — 59 703, а Венгрия — 23 382.

Ответ России

Москва в ответ на решение Евросоюза может ввести зеркальные меры: ограничить выдачу виз гражданам ЕС, усложнить пребывание европейских дипломатов и сотрудников международных организаций, а также сократить культурные и образовательные обмены. Об этом заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

Однако, несмотря на возможные ограничения, некоторым категориям российских граждан все равно разрешат въезд в Европу.

«Речь идет о дипломатах, работниках международных организаций, а также россиянах, которые едут по важным гуманитарным причинам — например, на лечение или на похороны близких. Кроме того, визы могут получить студенты, принятые в европейские вузы, квалифицированные специалисты с официальным приглашением на работу и близкие родственники тех, кто живет в Европе легально. Совершенно предсказуемо то, что для обычных туристов въезд в страны Шенгенской зоны могут закрыть или сильно ограничить», — сказала сенатор.

Епифанова обратила внимание, что такие страны ЕС, как Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия, уже остановили выдачу туристических виз россиянам. При этом въезд возможен для тех, у кого есть веские причины и необходимые документы, хотя и с усиленным контролем, заметила сенатор.

Удар по дипломатам

ЕС также рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов, запретив им выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы, пишет Euractiv.

«Однако эта идея пока не получила поддержки среди наиболее скептически настроенных государств ЕС, поскольку сохраняются сомнения относительно эффективности контроля за соблюдением правил при отсутствии пограничного контроля», — говорится в публикации.

Издание допустило, что подобные меры могут спровоцировать ответные действия России в отношении европейских дипломатов, работающих в Москве. В МИД России подтвердили эти опасения.

«Мы внимательно отслеживаем данный сюжет. Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации, как и все ранее принятые Брюсселем нелегитимные односторонние меры, повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги с российской стороны», — предупредил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с РИА Новости.