Туристов смыло волной на испанском курорте

EFE: волна на испанском курорте Тенерифе унесла жизни четырех туристов
close
@djtatiana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Минимум четыре человека погибли после того, как их унесло волной на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщило агентство EFE.

По данным агентства, ЧП произошло вечером 7 декабря на юге острова. Из-за сильного ветра туристов унесло волнами в воду. Спасатели обнаружили трех погибших, еще одну женщину госпитализировали, но она впоследствии умерла. Ведется поиск еще одного пропавшего без вести.

По информации газеты El Periodico, все погибшие были туристами. Среди них — гражданин Италии и гражданин Словакии. Издание Cronica Balear (CB) отмечает, что среди погибших был и гражданин Румынии.

Кроме того, десятки человек получили травмы, им была оказана медицинская помощь на месте. Уточняется, что из-за непогоды в готовность к ЧС привели все экстренные службы Канарских островов.

В ноябре сообщалось, что сильная волна едва не смыла автомобиль с рыбаками в море на Камчатке.

Ранее подводное течение утянуло россиянина под воду на Пхукете.

