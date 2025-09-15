Глава Минфина США рассказал о переговорах с Китаем по TikTok

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что угроза блокировки китайского приложения TikTok в Соединенных Штатах Америки привела к заключению рамочной сделки. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Бессент рассказал, что переговоры в Мадриде едва не сорвались из-за «агрессивных требований» Китая о компенсации, но Вашингтон отказался от уступок. Он отметил, что итоговое соглашение зависит от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

До этого Трамп рассказал, что Вашингтон и Пекин достигли соглашения об «определенной компании, которую молодежь в США очень хотела спасти».

В августе Трамп заявлял, что у него есть список покупателей из США, желающих купить TikTok.

В последние дни пребывания на посту президента США Джо Байден анонсировал блокировку приложения TikTok в США из-за отказа собственника компании продать ее американцу. Решение вступило в силу 19 января. Сразу после возвращения в Белый дом 20 января 2025 года Трамп отменил это решение.

Ранее Трамп уволил директора по цифровому контенту из-за массовой критики в свой адрес в TikTok.