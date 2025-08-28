Трамп уволил директора по цифровому контенту, оказавшись затролленым в TikTok

Президент США Дональд Трамп уволил своего директора по цифровому контенту Билли Маклафлина всего через несколько дней после запуска официального аккаунта Белого дома в TikTok, пишет Comic Sands. Решение было принято на фоне троллинга и критика политика в комментариях.

Как пишут СМИ, аккаунт Белого дома в TikTok стал частью новой стратегии по расширению цифрового присутствия администрации. Однако запуск «обернулся провалом»: подавляющее большинство комментариев под видео оказались негативными. Пользователи высмеивали президента, обвиняли его в лицемерии и требовали обнародовать так называемые «списки Эпштейна» — документы, в которых якобы содержатся данные клиентов и покровителей скандально известного финансиста и осужденного за педофилию Джеффри Эпштейна.

На фоне растущего давления в соцсетях и негативного медийного эффекта в Белом доме приняли кадровое решение. Маклафлин в соцсетях подтвердил свое увольнение. Он написал, что работа в администрации стала «самой значимой и интенсивной главой» его карьеры, однако не прокомментировал причины своего ухода.

Ранее в соцсетях заметили, что Трамп использует собственное фото для заставки на телефоне.