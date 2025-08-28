На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп уволил директора по цифровому контенту, оказавшись затролленым в TikTok

Трамп уволил директора по цифровому контенту за массовую критику в TikTok
close
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп уволил своего директора по цифровому контенту Билли Маклафлина всего через несколько дней после запуска официального аккаунта Белого дома в TikTok, пишет Comic Sands. Решение было принято на фоне троллинга и критика политика в комментариях.

Как пишут СМИ, аккаунт Белого дома в TikTok стал частью новой стратегии по расширению цифрового присутствия администрации. Однако запуск «обернулся провалом»: подавляющее большинство комментариев под видео оказались негативными. Пользователи высмеивали президента, обвиняли его в лицемерии и требовали обнародовать так называемые «списки Эпштейна» — документы, в которых якобы содержатся данные клиентов и покровителей скандально известного финансиста и осужденного за педофилию Джеффри Эпштейна.

На фоне растущего давления в соцсетях и негативного медийного эффекта в Белом доме приняли кадровое решение. Маклафлин в соцсетях подтвердил свое увольнение. Он написал, что работа в администрации стала «самой значимой и интенсивной главой» его карьеры, однако не прокомментировал причины своего ухода.

Ранее в соцсетях заметили, что Трамп использует собственное фото для заставки на телефоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами