Трамп заявил о наличии списка желающих приобрести TikTok

Трамп заявил, что у него есть список покупателей из США, желающих купить TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть список американских покупателей, которые хотят приобрести социальную сеть TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом глава Белого дома сообщил, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«У нас есть покупатели. У нас есть очень серьезные американские покупатели, которые хотят ее купить», — сказал политик.

Трамп добавил, что пока не поднимал вопрос покупки TikTok с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, по словам американского лидера, он намерен сделать это в ближайшее время.

19 июня Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США на три месяца. Указ будет действовать до 17 сентября.

29 июня президент США заявил, что объявит покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, в середине июля. Он подчеркнул, что владельцем соцсети станет «группа очень богатых людей», но отказался назвать их имена.

Ранее СМИ утверждали, что TikTok делает версию приложения специально для США.